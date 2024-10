Perú cerró su fecha FIFA de octubre con una goleada en contra ante Brasil, en un duelo donde su portero y figura, Pedro Gallese, fue amonestado y a la vez, condicionado de cara al próximo partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante La Roja.

Al minuto 34, el guardameta peruano le reclamó al árbitro uruguayo Esteban Ostojich por los cobros a favor de Brasil, acción que le valió una tarjeta amarilla.

“Nos corta un contrataque y le digo que estaba cobrando muchas faltitas para Brasil y de repente me saca la amarilla. Le digo ‘¿En qué momento te he hablado mal?’. Y me condiciona para el siguiente partido, porque sabía que yo tenía una amarilla“, reclamó el futbolista en declaraciones a Movistar Deportes.

En esa línea, Gallese insistió que a Ostojich “no se le podía decir nada”.

“Primero me acercó a hablarle bien y me saca la amarilla. Eso me sacó y sabía que podía perderme el partido ante Chile“, sentenció.