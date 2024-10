Luis Suárez, exestrella de la selección de Uruguay y actual delantero del Inter Miami, criticó con fuerza esta semana a Marcelo Bielsa, actual seleccionador de la ‘Celeste’, encendiendo la mecha de una polémica en la que se sumó el otrora arquero paraguayo José Luis Chilavert.

“Sabía que él no es de lidiar con supuestos ‘líderes’ o jugadores con experiencia porque no le gustan. Preferí evitar todo eso porque estaba la selección por encima, yo participé y no quise ser problema”, dijo el atacante.

Además, el ‘Pistolero’ se refirió a lo que fue la Copa América y confirmó que hubo situaciones que le dolieron, todas ellas provocadas por Bielsa. “A Cannobio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto”, expresó.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, continuó.

Ante esto, Chilavert saltó al ruedo y liquidó al rosarino, DT de La Roja de 2007 al 2011. Apuntar que el paraguayo tuvo al ‘Loco’ como entrenador en Vélez Sarsfield.

“Cuando no salen los resultados, utiliza palabras ofensivas contra los jugadores“, dijo de entrada en diálogo con Radio Ñandutí.

“Por algo no dirige en los grandes clubes de Europa. Siempre buscó equipos de mediana categoría porque a los chicos los puede maltratar y eso con los más experimentados es imposible. A un compañero lo trató de cobarde, yo le dije ‘Aquí no hay ningún cobarde. Este plantel ganó todo y usted no ganó nada’. Después de eso me sacó la capitanía y me prohibió patear tiros libres”, añadió.

En la misma línea, el exseleccionado paraguayo indicó que “en un partido ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy teníamos que ganar y salí igual a patear. Hice el gol y mis compañeros no me querían más abrazar porque miraban al técnico”.

Y ‘Chila’ no paró allí. “(Bielsa) se cree más importante que los jugadores… Le molestan los líderes, no puede convivir con las figuras”, dijo.

La incógnita es si Bielsa emitirá alguna palabra sobre estos ‘ataques’, todo en la previa al cruce del 11 de octubre ante Perú, en Lima, por las Eliminatorias al Mundial 2026.