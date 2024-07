Chilavert respaldó a Bielsa por dichos en Copa América y lanza dardo a Conmebol: "Pronto van a caer"

José Luis Chilavert, exarquero de la selección paraguaya, respaldó a Marcelo Bielsa por sus críticas a la organización de la Copa América de Estados Unidos 2024, lanzando duros dardos a la Conmebol, a la que llamó "Corruptbol". Chilavert señaló que Estados Unidos no estaba preparado para el torneo y que a la Conmebol solo le importaba la recaudación, no los jugadores ni el fútbol en sí. Además, criticó la posible sanción a jugadores de Uruguay, indicando que la responsabilidad recae en la Conmebol. En relación a la lesión de Messi en la final, culpó al mal estado del campo de juego.

José Luis Chilavert, exarquero de la selección paraguaya y dos veces mundialista, respaldó a Marcelo Bielsa por su fuerte reclamo en contra de la organización de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Incluso, el otrora guardameta de Vélez Sarsfield lanzó un duro dardo a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), organismo que se ha llenado de críticas por un sinnúmero de inconvenientes en la cita continental.

“Estados Unidos no estaba preparado para organizar la Copa América 2024. Quedó absolutamente demostrado y tanto a Conmebol como a (Alejandro) Domínguez les importaba la recaudación”, señaló ‘Chila’ a la radio uruguaya Sport 890.

“A la Conmebol no le preocupan los jugadores, ellos buscan la recaudación y beneficiar a sus amigos. Yo le llamó Corruptbol”, añadió sin anestesia.

Respecto a los dichos del ‘Loco’, ex DT de La Roja’, Chilavert dijo que “lo que manifestó Bielsa en la conferencia de prensa de que sus jugadores salieron a defender a sus familias y aparentemente serían sancionados es una aberración. Todo inicia por Conmebol”.

“Le quieren caer duro a Bielsa por sus dichos. Lo que busca Domínguez es acallar. No le gusta que le digan verdades. Se cree que es el rey del fútbol”, complementó.

En la misma línea, el exgolero indicó que “mis valores no tienen precio, yo quiero lo mejor para el fútbol, no que los directivos se vuelvan millonarios. El hincha paga entradas para ver a sus ídolos, no a sus dirigentes”, agregó.

Chilavert no paró ahí. “Es momento de que (Ignacio) Alonso -presidente del fútbol uruguayo- y su gente le diga a (Alejandro) Domínguez que se está equivocando. Domínguez se cree el dueño del fútbol. Muy pronto van a caer”, señaló.

Por último, Chilavert apuntó al mal estado del campo de juego en la lesión que sacó a Messi a los 66 minutos de la final en el Hard Rock Stadium.

“La lesión de Messi se da porque la cancha no estaba en condiciones. Un césped normal se levanta y queda el pozo en la cancha”, cerró.