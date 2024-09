El DT argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, tuvo elogiosas palabras para el experimentado delantero Luis Suárez en su retiro de la ‘Celeste’.

El goleador de 37 años, de los registros del Inter de Miami, dijo adiós anoche a la selección de Uruguay, específicamente tras el 0-0 ante Paraguay en Montevideo por la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

En la previa del duelo en el Estadio Centenario, el periodista uruguayo Sergio Gorzy aseguró que el adiós de ‘Luisito’ al seleccionado tiene que ver con el ‘Loco’.

“No se retira porque él llegó a la conclusión de que no puede más… Él se retira por lo que ya ha pasado con varios, porque a Bielsa no lo aguantan más… Es bravo trabajar con Bielsa”, expresó.

Sin embargo, el rosarino se rindió ante Suárez al momento de su adiós con la ‘Celeste’, sepultado los rumores de un conflicto con el ex Ajax, Liverpool y FC Barcelona.

“La de Suárez es una decisión personal totalmente entendible. Yo no puedo hacer ninguna valoración, pero sí un gran reconocimiento para un crack, un jugador que va a quedar marcado en la historia del fútbol y mucho más en el fútbol uruguayo, que es al país al que pertenece Luis”, señaló el otrora DT de La Roja.

“No creo que su despedida haya influido negativamente en lo que sucedió con el equipo (ante Paraguay)”, añadió.

"ES UNA DECISIÓN PERSONAL, TOTALMENTE ENTENDIBLE; MI RECONOCIMIENTO A UN CRACK" 🗣️🇺🇾 ▶️ Las palabras de Marcelo Bielsa para Luis Suárez, tras su retiro de La Celeste. 🎙️ #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/UzCfpUuL9Z — DSPORTS (@DSports) September 7, 2024

Bielsa colocó como titular a Suárez ante la ‘albirroja’ y lo dejó jugar los 90 minutos. Tras el pitazo final, el ariete tuvo su merecida despedida de la ‘Celeste’: banderas, videos de Messi y Neymar y fotos llenaron el mítico recinto.

“A partir de mañana, soy un hincha más. Voy a estar siempre agradecido al pueblo uruguayo”, señaló Suárez, quien recibió una ovación de los presentes en el Centenario.