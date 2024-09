Las brasileñas Tarciane Lima (Houston Dash) y Gabi Portilho (Corinthians) y la colombiana Mayra Ramírez figuran entre las nominadas al Balón de Oro femenino, galardón que otorga ‘L’Équipe’ y cuya gala tendrá lugar el próximo 28 de octubre.

Además, un total de cinco futbolistas españolas (Mariona Caldentey, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y SalmaParalluelo) aparecen en una lista condicionada por los últimos Juegos Olímpicos y el podio final del mismo, dónde Estados Unidos consiguió el oro y Brasil y Alemania la plata y el bronce, respectivamente.

El Barcelona, vigente campeón de Europa y que hiló el póquer de títulos (también levantó la Liga F, la Copa del Reina y la Supercopa de España), es el que tiene más futbolistas en la carrera por el cetro, además de contar con su extécnico Jonatan Giráldez, que este verano pasó a dirigir el Washington Spirit, como aspirante a mejor entrenador.

Giráldez podría revalidar el premio ante el resto de candidatos: la seleccionadora estadounidense y exentrenadora del Chelsea, Emma Hayes; la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman; la entrenadora del Benfica, Filipa Patao; el seleccionador brasileño y ex del Corinthians Arthur Elias; y la exentrenadora del Olympique de Lyon y actual del Chelsea Sonia Bompastor.

Además, el Barça, luchará también por el premio a mejor club, con Chelsea, Paris Saint-Germain, New York Gotham y Olympique de Lyon como rivales.

Here's the full recap of the 2024 Women's Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/xlleWGWw0I

— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024