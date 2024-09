Se acabó la espera. Este miércoles la prestigiosa revista France Football dio a conocer la nómina de los 30 jugadores finalistas al Balón de Oro masculino del 2024.

En la previa la gran duda era si las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo estarían entre los posibles ganadores, considerando los clubes que ambos defienden. Y la interrogante quedó resulta: ninguno de los dos fue elegido, algo que no ocurría desde 2003.

En la nómina sí aparecen Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé y Erling Haaland como los principales candidatos, con el español Rodri también subiendo de a poco como una posible sorpresa.

Federico Valverde y Toni Kroos también dicen presente, aunque en una denominada ‘segunda línea’ en comparación a los favoritos.

Argentina, vigente campeón del Mundo y de Copa América, tiene al arquero Emiliano Martínez y al atacante Lautaro Martínez como sus representantes.

A nivel de clubes, Real Madrid, con siete, es la institución que más jugadores entre los que irán por el trofeo.

El ganador se conocerá el próximo 28 de octubre, en París.

They're all here!

But… who should win it? #ballondor pic.twitter.com/SrkHBrJtuI

— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024