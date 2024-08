Una de las situaciones que se robaron la atención en la última edición de La Liga de España fue el racismo que vivieron jugadores como Vinícius Jr, delantero brasileño que golpeó la mesa en más de una ocasión y que ayudó a generar un nuevo tipo de conciencia respecto a este tipo de sucesos.

Uno de los mayores caos que hubieron se generaron en Mestalla, estadio de Valencia en donde ‘Vini’ acusó haber sido víctima de fuertes insultos ligados a su tono de piel, país de nacimiento y apariencia.

Ahora, Real Madrid quiere evitar que ese tipo de situaciones sucedan y fue el propio jugador brasileño quien detalló el plan de los ‘Merengues’ para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo.

En una entrevista con CNN, Vinícius detalló que “no sólo yo, sino todos los jugadores dijeron que si eso pasa, la próxima vez todos tendremos que abandonar el campo para que todas esas personas que insultan tendrán que pagar una sanción mucho mayor”.

Fue ahí donde recordó lo sucedido en Mestalla al asegurar que “en el caso de lo que pasó en Valencia, todo el mundo dijo que lo correcto es salir del campo, pero como estás ahí defendiendo a un equipo, sabemos que no todos en el estadio son racistas y estaban ahí solo para ver el partido”.

“Siempre es muy difícil terminar un partido, pero necesitamos salir del campo para que las cosas cambien lo antes posible”, destacó.

Posteriormente, habló sobre el gran tema que se intenta cambiar en España, el racismo.

Con relación a esto, Vinícius Jr apuntó que “hablar de racismo siempre es muy difícil porque en la última temporada aquí en Madrid me pasó mucho, y no se acerca ni de lejos a lo que la gente normal sufre en las calles”.

“Hoy en día, quizás -algunos aficionados- todavía sean racistas, pero tienen miedo de expresarse en el campo de fútbol y en lugares donde hay muchas cámaras”, enfatizó.

Por último deslizó que “con eso iremos reduciendo el racismo, poco a poco. Por supuesto, no podremos acabar con él, pero me alegro de poder cambiar la mentalidad de España”.

