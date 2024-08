La muerte del Juan Izquierdo ha golpeado con fuerza al fútbol mundial. Jugadores, entrenadores, hinchas y dirigentes han expresado su pesar por su trágico fallecimiento.

Uno de los que se sumó en las últimas horas fue Jorginho, DT del Coritiba brasileño, quien antes de iniciar su conferencia de prensa tras vencer al Avai (1-0) se dio un minuto para recordar al uruguayo y acabó rompiendo en llanto.

“Me permito hablar algo aquí, quiero dar mis sentimientos para la familia de Izquierdo que falleció hoy, a sus padres Nelson y Sandra, a su esposa Selena, a su hija de seis años y a su hijo recién nacido”, expresó, antes de quebrar su voz.

“Lo lamento mucho porque para la familia no va a ser fácil. Soy abuelo hoy, no podría imaginar perder un hijo, no existen palabras en este momento”, agregó.

Además, Jorginho envió “consuelo para la familia” y especialmente “para su esposa”, argumentando que “los hijos no entienden todavía”.

Recordemos que Juan Izquierdo se desvaneció en pleno partido de Nacional ante Sao Paulo en suelo brasileño, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Cinco noches después de ser retiro en ambulancia, murió.