El mundo del fútbol reaccionó de inmediato, con un sinnúmero de condolencias, a la muerte del defensor central uruguayo de Nacional, Juan Izquierdo.

El fallecimiento del jugador de 27 años ocurrió cinco días después de desplomarse durante un partido de Copa Libertadores en el estadio Morumbí de Sao Paulo, Brasil.

El Hospital Israelita Albert Einstein, en Sao Paulo, detalló en su último boletín que el zaguero falleció “como consecuencia de una muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia“.

Y el fútbol chileno también se mostró conmovido por esta triste noticia. El Campeonato Nacional y los tres clubes grandes exteriorizaron su pena y entregaron las respectivas condolencias por el deceso de Izquierdo.

“Lamentamos profundamente la partida de Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, al club y al fútbol uruguayo”, escribió Colo Colo.

La U, en tanto, señaló: “Nos sumamos al enorme pesar por la partida de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional. Enviamos nuestro sentido pésame a su familia, compañeros de equipo y a todo el fútbol uruguayo por esta pérdida que enluta al deporte sudamericano”.

Por su parte, la UC publicó: “Adherimos con mucho pesar a todas las condolencias expresadas tras la muerte del futbolista uruguayo Juan Izquierdo (QEPD)”.

“Las horas transcurridas desde su fallecimiento nos han permitido reflexionar respecto de la fragilidad de la vida incluso para aquellos que promueven, a través del deporte de alto rendimiento, la vida sana. Desde Cruzados elevamos nuestras oraciones para que el consuelo llegue a su familia, cercanos y también a los hinchas de Nacional de Montevideo”, agregó.

La familia del fútbol del chileno se une en el profundo dolor que hoy aqueja a @Nacional y todo el pueblo uruguayo que lamenta la partida del jugador Juan Izquierdo. Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos. El fútbol sudamericano está de luto 🕊️ pic.twitter.com/loKwy0IBJR — CampeonatoChileno (@CampeonatoCL) August 28, 2024

Lamentamos profundamente la partida del jugador del Club Nacional de Football de Uruguay, Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, al club y al fútbol uruguayo. QEPD pic.twitter.com/0e4177Rn0X — Colo-Colo (@ColoColo) August 28, 2024

Como Club Universidad de Chile, nos sumamos al enorme pesar por la partida de Juan Izquierdo, futbolista de @Nacional. Enviamos nuestro sentido pésame a su familia, compañeros de equipo y a todo el fútbol uruguayo por esta pérdida que enluta al deporte sudamericano 💙🫂 https://t.co/7kGjTUyAvH — Universidad de Chile (@udechile) August 28, 2024

Adherimos con mucho pesar a todas las condolencias expresadas tras la muerte del futbolista uruguayo Juan Izquierdo (QEPD). Las horas transcurridas desde su fallecimiento nos han permitido reflexionar respecto de la fragilidad de la vida incluso para aquellos que promueven, a… https://t.co/aFgx7ehOji — Universidad Católica (@Cruzados) August 28, 2024

La reacción de jugadores uruguayos en Chile

Varios jugadores uruguayos del fútbol chileno entregaron su pésame. Maximiliano Falcón, defensor de Colo Colo, escribió: “Son cosas que no se entienden de la vida, hoy se va un colega nuestro, un hijo, un padre, un esposo, etc. Muchas cosas se le vienen a uno y no encuentra respuestas. Un gran y cálido abrazo a la familia, amigos y todos sus seres queridos, el futbol está de luto”.

Thiago Vecino, delantero de Huachipato y excompañero de Izquierdo en Liverpool de Uruguay, indicó: “Nadie entiende por qué, y nunca se va a entender semejante injusticia, pero quédate bien tranquilo que dejaste un legado y enseñanza inmensa. Que descanses en paz, negro”.

Otro uruguayo de los acereros, el volante Gonzalo Montes, señaló: “Se nos va uno de los nuestros. Un pibe de barrio que sabía lo que era lucharla y correr atrás de la pelota. Con una familia hermosa y muchos sueños por delante. Nos dueles a todos, Juan”.

En tanto, el zaguero de la UC Gary Kagelmacher, expresó: “Que en paz descanses, Juan. Mucha fuerza y unión para sus familiares y amigos. No puedo creerlo. Serás recordado por siempre por todos. Momento de mucha tristeza”.