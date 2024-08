El exarquero chileno Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol profesional a los 41 años a través de un emotivo mensaje en Instagram, expresando la importancia de cerrar un ciclo y agradeciendo a los cinco clubes en los que jugó. Se destacó su brillante actuación en el clásico Real Madrid vs. Barcelona del 21 de noviembre de 2015, donde brilló con formidables tapadas, incluyendo un soberbio achique ante Cristiano Ronaldo y un notable bloqueo con la mano izquierda que eclipsó al famoso delantero. Bravo selló su arco en una noche de gloria en uno de los clásicos más populares del fútbol mundial.

Claudio Bravo anunció el lunes 26 de agosto su retiro del fútbol profesional. Lo hizo a través de un registro audiovisual, en su cuenta de Instagram, que supera los tres minutos.

“Creo que es momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento para comenzar otra etapa en mi vida y familiar que seguramente será igual de exitosa que esta que nos logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido”, señaló el ahora exgolero de 41 años.

Además, el bicampeón de América con La Roja agradeció a los cinco clubes que defendió durante su exitosa carrera profesional de 21 años.

Tras el anuncio del oriundo de Viluco, los recuerdos sobre su trayectoria no se hicieron esperar y hay uno que no puede ser dejado de lado: su brillante actuación en uno de los clásicos más importantes del mundo, un Real Madrid vs. Barcelona.

Un 21 de noviembre de 2015, el formado en Colo Colo fue la gran figura en la goleada a domicilio del Barça por 4-0 sobre los ‘merengues’ con al menos tres formidables tapadas.

Una sobresaliente actuación del chileno en el estadio ‘Santiago Bernabéu’, donde atajó todo y ahogó en más de una oportunidad el grito de gol de Cristiano Ronaldo.

Destacó a los 68 minutos con un soberbio achique ante una arremetida del actual delantero del Al-Nassr saudí. El crack portugués le pegó de primera de derecha, en plena área, y su remate encontró el gran bloqueo del ‘13’ blaugrana.

Pero eso no fue todo. Cuando el encuentro se iba, a los 88’, Bravo volvió a eclipsar al ganador de cinco Balones de Oro en su carrera.

Centro por derecha, cabezazo del luso a la entrada del área chica y el meta nacional estuvo notable en la reacción, desviando con la mano izquierda el balón.

Cristiano y Bravo ya se habían encontrado antes en un clásico, en marzo de 2015, donde destacó otro tapadón del chileno. Se lució al ir por arriba y mandar al córner un potentísimo remate de CR7 desde fuera del área.

Además de sellarle el arco a Cristiano en el clásico de noviembre de 2015, el retirado portero también contó con otras intervenciones destacadas: detuvo con solidez un zurdazo a James Rodríguez, además de volar hacia su derecha para tapar un frentazo de Karim Benzema.

Noche de gloria para Claudio Bravo en uno de los ‘derbis’ más populares del mundo fútbol.