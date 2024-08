El chileno Alexis Sánchez, refuerzo estrella del Udinese, se lesionó en uno de los últimos entrenamientos del elenco italiano y su tiempo de recuperación es una incógnita.

‘Maravilla’ no jugó el pasado fin de semana y todo apuntaba a que su reestreno con el cuadro de Friuli sería este sábado ante Lazio, pero eso quedó totalmente descartado.

Según lo informado por Udinese, “Sánchez sufrió una lesión por distracción contusa miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda durante el entrenamiento”.

“Se realizarán más investigaciones para evaluar el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación”, complementaron los ‘Bianconeri’.

Esta inesperada lesión de ‘Maravilla’ enciende las alarmas en la Selección chilena, ya que su recuperación lo pone en duda para los próximos duelos de La Roja.

Y es que en dos semanas, Chile debe visitar a Argentina por la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 (el jueves 5 de septiembre). Cinco días después (martes 10), el ‘equipo de todos’ recibirá a Bolivia.

Ricardo Gareca debería oficializar la nómina este viernes 23 de agosto y, con la lesión de Alexis Sánchez, el ‘Tigre’ ya enfrenta su primer problema.

