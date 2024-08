En otro escándalo del fútbol argentino, la Reserva de Excursionistas sorprendió al golear 8-0 a Fénix, lo que provocó el despido de varios jugadores y del cuerpo técnico del equipo de Moreno. Se sospecha de posibles apuestas deportivas, aunque el presidente de Fénix, José De Rosa, asegura que tomaron medidas inmediatas ante la abultada derrota. Además, el partido fue terminado 10 minutos antes, generando incertidumbre, y el periodista Pablo Carrozza denunció en redes sociales que los jugadores de Fénix habrían perdido a propósito debido a apuestas. A pesar de no contar con pruebas sólidas, la polémica sigue creciendo en torno a este incidente que mancha al fútbol del ascenso argentino.

El pasado martes otro escándalo azotó al fútbol argentino luego de que la Reserva de Excursionistas goleara 8-0 a Fénix, resultado que llevó a la dirigencia del club de Moreno a despedir a varios jugadores del plantel junto al cuerpo técnico por el rendimiento deportivo.

Además, la polémica crece aún más al otro lado de la cordillera teniendo en cuenta que hay sospechas de apuestas deportivas.

“Lo que hicimos desde la comisión directiva fue por el resultado abultado apenas terminó el partido con Excursionistas, no dejamos pasar ni un minuto”, aseguró en diálogo con TN, José De Rosa, presidente de Fénix.

A su vez, De Rosa se refirió a la sospecha de que el partido fue perdido adrede por sus jugadores, siendo este otro posible capítulo de apuestas deportivas que mancha al fútbol del ascenso.

“No tenemos pruebas”. Sin embargo, reconoció “la contaminación que tiene el fútbol con el tema de las apuestas”. Y eso motivó la decisión: “No lo vimos con buenos ojos y terminamos el vínculo con el cuerpo técnico y algunos jugadores de la Reserva de la Primera B”.

Además, De Rosa explicó: “Al no tener ninguna prueba, para nosotros es un tema meramente deportivo y lo dejamos ahí”. Más allá de eso, en las últimas horas, la polémica escaló y por eso, el vicepresidente de Fénix comentó: “Obviamente que estos resultados generan sospechas, que pueden ser fundadas, pero al no tener ninguna confirmación decidimos rescindir los contratos. No hay ninguna denuncia de oficio. Es un encuentro deportivo que terminó con ese resultado; esperemos que termine ahí”.

Por otro lado, el presidente del club de Moreno se refirió a otro particular suceso en el partido en cuestión, ya que el árbitro decidió terminarlo 10 minutos antes. “Yo no estuve en el partido, pero sí sé que el árbitro lo finalizó antes. Estamos esperando el informe del árbitro para saber los motivos. Esa decisión causó incertidumbre y llamó la atención”, detalló.

Por último, el integrante de la comisión directiva expresó: “Yo no puedo hablar del tema apuestas, solo de la situación deportiva, como pasa en cualquier club. De lo otro no hay pruebas, aunque los periodistas y cualquier persona tengan dudas por todo lo que está pasando en el fútbol mundial con las apuestas”. Y cerró: “Desde nuestro club estamos intentando dar el primer paso para erradicarlo lo más posible”.

La denuncia de un periodista por el supuesto arreglo del plantel de Fénix

Las alarmas de lo sucedido en la victoria 8-0 de Excursionistas ante Fénix la disparó el periodista Pablo Carrozza a través de su cuenta de X donde denunció que los jugadores del equipo de Moreno perdieron a propósito.

“La Reserva de Excursio le ganaba 8 a 0 a Fénix, cuando a los 35′ ST el árbitro decidió finalizar el partido. Los jugadores del equipo que perdían se le fueron al humo. ¿Pensaban que podían igualar? No. Se les cayó la apuesta. Excelente el juez. Papelón de Fénix. Sigan jodiendo”, escribió el comunicador trasandino.