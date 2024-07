Jürgen Klopp, el emblemático entrenador alemán que revivió al Liverpool con la obtención de la Champions League en 2019, anunció su retiro de la profesión a los 57 años. Klopp reveló en un Congreso Internacional de Entrenadores en Wurzburgo que Liverpool será su último equipo, afirmando que "se acabó para mí como entrenador". A pesar de esta decisión, Klopp no se alejará del fútbol y buscará ayudar a otros equipos con su experiencia y contactos, aunque por ahora no hay oportunidades disponibles. Con 13 trofeos acumulados entre Liverpool y Borussia Dortmund, Klopp sella su legado como uno de los DT más carismáticos en el mundo del fútbol internacional.

Uno de los entrenadores más emblemáticos del último tiempo sin duda que es Jürgen Klopp, estratega alemán que brilló junto al Borussia Dortmund hace más de 10 años y luego, llegó a Inglaterra para revivir a un dormido conjunto de Liverpool.

Los guió a la gloria nuevamente con la obtención de la Champions League en la temporada 2018-2019, y tras 9 años con el conjunto de Anfield, determinó que su etapa en los ‘Reds’ se daba por concluida.

Pero ahora, sorprendió a todo al revelar que Liverpool será su último equipo en su legado como DT, al anunciar su retiro de la profesión a los 57 años.

Fue en un Congreso Internacional de Entrenadores en Wurzburgo (sur de Alemania) donde Klopp liberó la bomba.

En sus palabras a los medios, el DT reveló que “tal y como están las cosas hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, ha sido una decisión general”.

“También he entrenado a los mejores clubes del mundo”, agregó.

Eso sí, confirmó que no se alejará del fútbol, luego de reconocer que “quiero seguir trabajando en el fútbol y utilizar mi experiencia y contactos para ayudar a otros. Sin embargo, en este momento no hay oportunidades disponibles. No hay clubes interesados, ni países en busca de mis servicios”.

“Soy demasiado joven para limitarme a eso. Por ahora, descarto volver a ser entrenador”, recalcó.

Con esto, se sella su legado como uno de los DT más carismáticos en el mundo del fútbol internacional, acumulando 13 trofeos entre Liverpool y Borussia Dortmund.