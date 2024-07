Actualmente sin equipo tras su último paso por Flamengo, Jorge Sampaoli aprovecha su tiempo para repasar lo que ha sido su carrera y conceder entrevista, la última de ellas, con revuelo incluido en Francia por sus duras críticas contra Ousmane Dembelé.

Con experiencia en el fútbol galo tras su paso por el Olympique de Marsella entre 2021 y 2022, el exentrenador de La Roja fue consultado respecto al desempeño de ‘Les Bleus’ en la Eurocopa 2024, donde usó controvertidas palabras para criticar al actual futbolista del Paris Saint-Germain (PSG), del que opinó que “juega como un autista”.

“Cuando Ousmane Dembélé tiene el balón, los demás jugadores son espectadores viendo cómo terminará la acción. Saben que juega como un autista: inicia la acción y la finaliza solo“, dijo el casildense en declaraciones recogidas por MARCA.

Aún más crítico, Sampaoli dejó en claro que, desde su perspectiva, Dembelé “no tiene la capacidad de hacer brillar a un compañero, solo sabe cómo brillar él mismo” y que, además, “Mbappé es un poco igual”.

“Francia tiene una selección extraordinaria”, aseguró el ex DT del Sevilla, quien a su vez identificó la falencia de los dirigidos de Didier Deschamps.

“A pesar de sus enormes capacidades individuales, a falta de pasadores y de juego combinado, el equipo depende enteramente de su solidez y de una buena jornada de sus jugadores ofensivos. No es mi concepto de fútbol”, sentenció.

Tras las declaraciones que actualmente despiertan repercusión, en tono irónico el medio francés RMC Sport difundió la noticia y escribió en X: “Esto no reconciliará a franceses y argentinos”.

🗣️ Jorge Sampaoli critique Dembélé, Mbappé et le jeu des Bleus : "Faute au manque de passeurs et de jeu combiné, l'équipe dépend de sa solidité et d'un bon jour de ses solistes. Ce n'est pas ma conception du foot."

— RMC Sport (@RMCsport) July 20, 2024