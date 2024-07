Este martes, el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, anunció la dimisión a su cargo tras la derrota de su equipo en la final de la Eurocopa ante España.

Southgate asumió las riendas de la selección inglesa en 2016 y consiguió llevarla a dos finales de la Eurocopa (ambas con derrota) y las semifinales del Mundial en 2018.

En un mensaje difundido por la selección inglesa, el propio Southgate, que dirigió a los ‘Tres Leones’ en 102 partidos, se despide de los seguidores calificando la experiencia como el “honor de su vida”.

“Ha significado todo para mí y le he dado todo. Pero es momento para un cambio y para un nuevo capítulo. La final del domingo en Berlín contra España fue mi último partido como seleccionador de Inglaterra”, dijo Southgate.

“El equipo que llevamos a (la Eurocopa de) Alemania está lleno de talento joven ilusionante y pueden ganar el trofeo que todos soñamos. Estoy muy orgulloso de ellos, y espero que nos pongamos detrás de los jugadores y del equipo“, señala.

Tras reiterar su agradecimiento al equipo técnico que lo ha acompañado durante ocho años por su trabajo y compromiso, Southgate califica a los ingleses como “los mejores aficionados del mundo”, cuyo apoyo “lo ha sido todo”.

Pese a haber recibido muchas críticas, especialmente por el estilo de juego de la selección, Southgate ha hecho historia por su longevidad al frente de uno de los banquillos más complicados del fútbol mundial, siempre rodeado por expectativas que pocas veces acababan cumpliéndose.

Entre sus méritos más recordados estará el de haber dotado de tranquilidad a un puesto siempre en el ojo del huracán, además de haber hecho a Inglaterra una habitual en las últimas rondas de las grandes competiciones.

El máximo ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, rindió homenaje en un comunicado a Southgate y Holland, quienes “han transformado el equipo masculino de Inglaterra, trayendo recuerdos inolvidables para todos los que aman a los Tres Leones”.

Por último, el dirigente subrayó que aunque “habrá la inevitable especulación”, no se harán comentarios sobre su sucesor hasta que sea designado.

