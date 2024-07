Inglaterra se enfrentará a España en Berlín este domingo en busca de levantar el trofeo en la gran final de la Eurocopa 2024.

No ha sido fácil para los ingleses llegar a estas instancias, pero hay medios alemanes que no están de acuerdo con la presencia del equipo de Gareth Southgate en el último duelo copero.

El medio alemán Bild ha calificado al elenco de los ‘Tres Leones’ de tramposa en su preparación para el choque por el título.

Una publicación en su sitio web dice: “Las señales del domingo son claras: mientras que los británicos hicieron trampas para llegar a la final, los españoles impresionaron durante todo el torneo”.

En un artículo titulado: “¿Ya está decidida la final?”, en el diario alemán se menciona además que será el juego del “equipo que juega el fútbol más hermoso contra el equipo que juega el fútbol más pragmático”.

Como contraparte Bild menciona la desventaja que tiene Inglaterra respecto a España con relación al tiempo de descanso de cara a la final: “Los españoles jugaron su semifinal un día antes que los ingleses, ganando 2-1 a Francia el martes, mientras que Inglaterra llegó a la final sólo 24 horas después con una victoria por 2-1 contra Países Bajos.

Pero lo que los germanos más resaltan es el reclamo de los jugadores neerlandeses que insistieron tras el partido ante los ingleses que el penal -convertido por Kane- no debería haberse cobrado, y muchos sugirieron que el árbitro se equivocó por completo en la decisión después de una revisión del VAR.

El capitán Virgil van Dijk, de hecho, también insinuó que el penal concedido a Inglaterra no fue legítimo. “En ciertos momentos es obvio que las decisiones deberían haber ido a nuestro favor, pero no fue así. No sé qué decir, es difícil aceptarlo”, comentó el jugador.

Consignar que la gran final se disputa este domingo desde las 15:00 horas.