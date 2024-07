Un nostálgico Alexis Sánchez, por estos días, ha dejado importantes mensajes en sus redes sociales y mientras tanto, su futuro sigue en vías de esclarecerse. Sin equipo desde su confirmado adiós al Inter de Milán, desde Francia ya aseguran que tiene todo listo para regresar a un ‘viejo conocido’.

El periodista italiano y especialista en fichajes, Nicolo Schira, dio por confirmado que el goleador histórico de La Roja retornará al OM.

“Alexis Sánchez ha dado su disponibilidad de regresar a Olympique Marseille como agente libre“, señaló el reportero.

Al respecto, Daily Mercato complementa que “sin club, pero aún no satisfecho, Alexis Sánchez estaría, por tanto, preparado para una nueva aventura en Marsella”

Durante la temporada 2022-23, fueron 35 partidos, 14 goles y 3 asistencias los que el tocopillano disputó con la camiseta del elenco francés.

En este 2024, según detalla el citado medio, el Olympique de Marsella también estaría preparando importantes novedades en su plantel, que ya no contaría con el atacante Pierre Emerick-Aubameyang. Además del chileno, nombres como lo de Mason Greenwood, Eddie Nketiah y Hwang Hee-Chan estarían en carpeta del club.

Alexis #Sanchez has given his avaibility to return to #OlympiqueMarseille as a free agent. #transfers #OM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 10, 2024