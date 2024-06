Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

A dos semanas de ser presentado junto a Juan Román Riquelme como refuerzo de Boca Juniors, Gary Medel aún no puede debutar debido a que su transfer no ha llegado, lo que le impide ser inscrito en el club. Según El Crack Deportivo, Ramón Díaz, estratega del Vasco da Gama, habría pedido no enviar el transfer de Medel a Boca, ya que regresaría al equipo brasileño y desea contar con el chileno en su plantel. Mientras tanto, Medel sigue perteneciendo al Vasco da Gama hasta que se resuelva la situación.