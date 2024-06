El astro del fútbol, Lionel Messi, no dudó en responder a Kylian Mbappé luego de que el francés declarara que la Eurocopa era más difícil que un Mundial. Messi señaló que el torneo europeo está dejando fuera a selecciones como Argentina, Brasil y Uruguay, todas campeonas del mundo en múltiples ocasiones, y destacó la importancia y nivel de competencia que se vive en el Mundial, donde participan los mejores equipos del mundo. Mbappé había menospreciado a las selecciones sudamericanas y afirmado que la Eurocopa era más complicada que el Mundial, desatando la polémica en el mundo del fútbol.

Luego de que Kylian Mbappé genere alboroto por sus declaraciones sobre la Eurocopa, competición que consideró “más difícil” que un Mundial, Lionel Messi no se quedó con pelos en la lengua, y le respondió al francés: “Está dejando afuera a mucho campeón del mundo”.

En una entrevista con el canal de televisión ESPN, el astro argentino le contestó a su antiguo compañero del París Saint-Germain.

“Había dicho que los equipos sudamericanos no tenían… No me acuerdo qué dijo antes del Mundial. Cada uno de la importancia a la competición que juega”, comenzó diciendo.

En esa línea, prosiguió: “Obviamente la Eurocopa es una competición importantísima en donde están los mejores. Pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, y a Uruguay, dos veces campeón del mundo”.

“Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil. En el Mundial están los mejores. Generalmente están todos los campeones del mundo. Creo que por algo todos quieren ser campeón del mundo”, sentenció el campeón del mundo con la Selección Argentina.

Messi no se acordó: lo que había dicho Mbappé sobre la Eurocopa y las selecciones sudamericanas

Hace unos días, el reciente fichaje del Real Madrid afirmó que para él, la competición continental era más importante que el Mundial de fútbol.

“Siempre lo he sentido de la misma manera, es una competición realmente muy complicada. Para mí, es más complicada que un Mundial, incluso pese a la presión que hay en una Copa del Mundo”, había aclarado el francés.

Incluso, en la antesala del Mundial de Qatar 2022, el delantero había menospreciado a las selecciones de Sudamérica.

“Francia desde ya. Creo que Brasil también, es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. Porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones por ejemplo. Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso”.

Además, el ex PSG agregó: “En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando mirás las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.