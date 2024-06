Lionel Messi sorprendió a todo el ‘planeta fútbol’ a mediados del año 2016 al anunciar su renuncia a la selección argentina, luego de la derrota de la ‘albiceleste’ en la final de la Copa América Centenario a manos de Chile.

El astro del balompié volvía a perder con la ‘albiceleste’ una definición ante La Roja y ya sumaba tres durísimas decepciones seguidas, luego que el 2014 se inclinara en la final del Mundial de Brasil ante Alemania.

“Se terminó para mí la Selección. Es increíble, pero no se me da… Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está”, indicó La Pulga hace ocho años.

A 7 años de la renuncia de #Messi𓃵 : "Ya está, se terminó para mí la Selección Argentina"

Cuanta agua corrió abajo del puente, que linda revancha tuviste Lio. pic.twitter.com/Zch3mmWSVT — Franco Marro (@francomarro1) June 26, 2023

Y ahora, en diálogo con ESPN, Messi reveló detalles del inesperado adiós a la selección argentina, una decisión que sacudió al mundo del fútbol.

“No sé si llegué a decírselo a mi viejo antes de salir y decirlo ahí, no recuerdo bien, pero lo sentía. Sentía que en ese momento tenía que ser así”, expresó.

“Veníamos sufriendo mucho después de la Copa América de Chile por las cosas que se decían, sobre todo cosas extrafutbolísticas con las que agarraban para cualquier lado”, añadió.

En la misma línea, el jugador del Inter de Miami apuntó que hubo “muchas mentiras, en el medio estaban las familias y la gente que quiere a uno y que sufre muchísimo. Me salió, lo sentía de esa manera, que ya no podía aguantar más todo lo que estaba viviendo y me salió”.

Los fanáticos del seleccionado de Argentina apuntaban que el nivel futbolístico del rosarino era uno en FC Barcelona, donde brillaba, y otro con la camiseta ‘albiceleste’, donde quedaba muy al debe.

Finalmente, Messi decidió un mes y medio después de tan drástica determinación en Estados Unidos volver al combinado. El ‘10’ pudo sonreír en 2021 al ganar la Copa América en Brasil y un año después concretó su ‘gran sueño’ de conseguir la Copa del Mundo, esto en Qatar.