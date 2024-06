Kevin De Bruyne es uno de los jugadores que se ha encargado de cimentar el estupendo presente del Manchester City en Europa y de la mano de Pep Guardiola, han logrado conquistar el Viejo Continente con la Champions League del 2023 y la Premier en las últimas 4 temporadas consecutivas.

Además, ha sido premiado en los diversos campeonatos en los que ha disputado, siendo uno de los mediocampistas más apetecidos en Europa.

No obstante, todos esos logros generan que De Bruyne este pensando en cambiar de ‘nivel de competitividad’ y mirar de reojo lo que puede ser su irrupción en Medio Oriente.

Viendo los otros casos como los de Cristiano Ronaldo, Neymar, Jordan Henderson y decenas más, Kevin estaría pensando en arribar hasta Medio Oriente por los ‘exuberantes’ sueldos que se pagan por esas latitudes.

En conversación HLN de Bélgica, Kevin De Bruyne fue consultado por el fútbol de Arabia Saudita, donde manifestó que “a mi edad hay que estar abierto a todo. Estás hablando de cantidades increíbles de dinero en la última etapa de mi carrera, hay que pensar en eso”.

“Para mi esposa, una aventura exótica está bien. Tengo que pensar en mi futuro”, indicó.

Posteriormente añadió que “si juego en Arabia Saudita durante dos años, podré ganar una cantidad increíble”.

“Antes tuve que jugar al fútbol durante 15 años y quizás ni siquiera llegue a esa cantidad todavía. Hay que pensar en lo que eso podría significar a continuación”, finalizó.

Cabe recordar que el ex de Wolfsburgo y Chelsea entre otros, finaliza contrato en 2025 y lleva 9 temporadas en el Manchester City, algo que podría finalizar tras sus declaraciones tras el gran poder económico que tienen los clubes en Medio Oriente.

🚨🇸🇦 Kevin de Bruyne: “If I play in Saudi for two years, I'll be able to earn an incredible amount…”.

“Before that I had to play football for 15 years and I may not even reach that amount yet”.

“You have to think about what that could mean next”, told @HLN_BE. pic.twitter.com/iXh5hu6Z1G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2024