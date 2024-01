Hace aproximadamente un año, la noticia en el fútbol internacional era el gran arribo de diversas figuras europeas a Arabia Saudita, país de Medio Oriente que sedujo a cracks como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Roberto Firmino, Neymar, Jordan Henderson, Benzema, entre otros, con adinerados sueldos y contratos millonarios en aquel país.

Pero ahora a 12 meses de ese éxodo de jugadores, ya hay algunos que se han arrepentido de arribar hasta el país ‘árabe’ y hay uno en específico que ya busca su retorno al fútbol europeo.

Ese es Jordan Henderson, exjugador de Liverpool que dejó entre lágrimas la Premier League para embarcarse en una nueva aventura con el Al-Ettifaq, equipo que dirige hasta el día de hoy Steven Gerrard, no pretende seguir en Arabia Saudita.

Según Daily Mail, Jordan Henderson estaría “desesperado” por marcharse de Medio Oriente debido a motivos como la adaptación.

“Además de adaptarse a un estilo de vida diferente, la lucha contra el calor y la humedad, y la baja asistencia promedio de Al-Ettifaq esta temporada (7.800 espectadores en un estadio con capacidad para 35.000 personas) ha resultado poco inspiradora”, indican en el citado medio.

No obstante, el panorama se ve oscuro para el volante, ya que al cobrar más de 40 millones de euros por temporada en el Al-Ettifaq, tendría que quedarse dos años en Arabia para poder disfrutar de las ventajas fiscales que le ofrece su contrato.

Si decide volver a Inglaterra ahora, podría generar un deuda con el fisco saudí de unos ocho millones de euros según calculan los medios británicos. Además del dinero que dejaría de ganar al finiquitar su contrato.

Sin embargo, hay un equipo europeo que iría con todo por el fichaje de Henderson y es que según informaciones de Fabrizio Romano, experto en fichajes en el mundo del fútbol aseguró que Ajax de Países Bajos tiene un fuerte interés por el seleccionado inglés.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EXCL: Ajax are showing concrete interest in signing Jordan Henderson in case he’ll get green light to leave Al Ettifaq in January transfer window.

There are several clubs keen, waiting for Saudi club decision — but Henderson is looking for options and Ajax are there. pic.twitter.com/WWkvbO6RnV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2024