El complicado Sheffield United de Ben Brereton sigue sin levantar cabeza en la Premier League y perdiendo puntos claves, sigue como candidato número uno a descender a la segunda división inglesa.

En medio de la tensión, en cancha un aplastante 4-1 que sufrió a manos del Burnley confirmó el difícil presente del equipo dirigido por Chris Wilder, quien perdió la paciencia y derechamente, la emprendió en contra de sus propios jugadores.

“No daré nombres, pero había algunos jugadores que querían salir cuando entró el cuarto. No puedo aceptar eso”, declaró el estratega tras la dolorosa goleada.

A su vez, Wilder fue enfático al alzar la ambición del rival por sobre la de sus dirigidos y lanzó una crítica.

“Cuando olieron sangre y fueron lo suficientemente grandes como para ir a buscarla, nos hundimos. Ha habido un catálogo de goles realmente pobres durante la temporada”, apuntó Chris Wilder.

“En estos momentos hay dolor en todos los sectores del club de fútbol, ​​especialmente en la hinchada”, añadió el entrenador que hoy adiestra a Ben Brereton.

Por su parte, el inglés-chileno y su club se aferran a un milagro para seguir formando parte de la Premier League.

En la tabla, en tanto, sigue el complejo momento: con 16 puntos en 33 fechas, el Sheffield United es colista absoluto en la máxima categoría del fútbol inglés.

