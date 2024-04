La periodista de ESPN, Lola del Carril compartió un fuerte posteo en su cuenta de Instagram donde expresó su angustia por las constantes críticas que recibe a su trabajo como relatora de fútbol.

Luego de terminar con su jornada laboral, Lola publicó un duro posteo: “Te juro que me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir, y solo recibir mierda”, comenzó su descargo.

Y agregó: “Lo que recibo cada vez que trabajo. Estoy harta y no me digan ‘que no te importe’ porque al que no le pasa no lo entiende. Es muy angustiante que uno pone su voz, su energía, su todo para que te puteen siempre”.

“Sociedad de mierda, anticuada y machista”, continuó la relatora de ESPN y cerró: “Vayan a laburar y dejen ser. Van a lograr que deje de hacerlo”.

Luego, en otro mensaje, Lola sumó la frase “te juro que duele mucho” junto a un fondo color negro.

Lola se recibió como licenciada en Comunicación Social, en 2021 ganó el reality “Relatoras Argentinas” que realizó la Televisión Pública, y allí comenzó relatando los partidos del campeonato YPF de Fútbol Femenino.

Fue la voz de la Serie A por ESPN y también fue la primera mujer en relatar un partido de primera división masculina, en el cruce entre Huracán y Central Córdoba, por la Liga Profesional 2022.

Además, el 24 de noviembre de 2022, Lola del Carril y Ángela Lerena se convirtieron en la primera dupla de mujeres periodistas en relatar un partido masculino de un Mundial a través de la pantalla de la Televisión Pública.

Ambas transmitieron el duelo entre Suiza contra Camerún, por el Grupo G del Mundial de Qatar 2022, y también participó la cronista Sofía Martínez.