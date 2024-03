Una verdadera enseñanza de vida protagonizó los últimos días Richarlison, delantero de la selección de Brasil y el Tottenham Hotspur.

Y es que el atacante dio un testimonio certero de lo importante que es recibir ayuda de especialistas cuando los problemas atormentan y golpean anímicamente.

Una de las cosas más atractivas y al mismo tiempo tediosas de una Copa del Mundo es cómo a veces los resultados te sorprenden. Es decir, cuando parece que todo está encaminado, de golpe aparece la adversidad para desplomar un sueño mundialista.

Eso le sucedió a Brasil, que venía con un enorme envión anímico en búsqueda de las semifinales en Qatar 2022, pero el destino quiso que Croacia sea el vencedor de dicho encuentro. Esa derrota caló hondo en Richarlison, una de las figuras del seleccionado brasileño en aquella cita mundialista.

Fue así que en diálogo con ESPN Brasil el delantero del Tottenham admitió que atravesó una gran depresión post eliminación en el Mundial en tierras qataríes, dando a entender que haber apelado a la ayuda de un psicólogo le salvó la vida.

Richarlison: “El psicólogo me salvó la vida”

“Después del Mundial iba a entrenar y ya quería volver a casa, a mi habitación. No sé qué me pasaba por la cabeza. Incluso le dije a mi padre que iba a dejar el fútbol. Sólo yo sé lo que pasé después del Mundial”, relató el delantero.

En esa misma línea añadió: “Fui a ver a mi padre, que era quien había perseguido mi sueño de jugar al fútbol conmigo, y le dije: ‘Papá, me quiero rendir’. Acababa de jugar un Mundial, estaba en mi mejor momento, pero estaba llegando a mi límite. Estaba en depresión, con ganas de rendirme. Yo, que parecía mentalmente fuerte, después del Mundial parecía como si todo se viniera abajo”.

“El psicólogo me salvó la vida, porque solo pensaba en basura. En Google solo buscaba cosas malas, sobre la muerte… Y hoy puedo decir: busca un psicólogo, es muy importante. Hay gente en mi familia que pensaba que cuando uno va al psicólogo es porque está loco, pero he descubierto que es maravilloso, lo mejor que hay en la vida”, argumentó el jugador.

Remarcando la importancia de buscar ayuda en ese tipo de momentos, Richarlison agregó: “Creo que el terapeuta, me guste o no, me ha salvado, me ha salvado la vida. Yo solo pensaba tonterías. Si necesitas un psicólogo, búscalo, porque es bueno que te abras así, que hables con esa persona”.