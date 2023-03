Tottenham igualó 0-0 con Milan por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, pero quedó afuera porque la ida fue para los ‘Rossoneri’ por 1-0. Luego del encuentro y el enojo generalizado de lsso fanáticos Spurs, sorprendieron las duras declaraciones de Richarlison contra Antonio Conte.

“Si soy honesto, esta temporada está siendo una mierda”, declaró el atacante brasileño en diálogo con TNT Sports Brasil.

“No entiendo sus decisiones. Venía bien y Conte me vuelve a poner en el banco. Me probó en el once titular y luego… al banco otra vez. Pregunté los motivos y nadie me dio una respuesta. Esta temporada está siendo una mierda”, siguió el delantero.

Los Spurs abonaron 58 millones de euros al Everton por el pase del brasileño: “El club pagó un precio muy alto por mí y, de momento, no he respondido en el campo. me ha dificultado un poco jugar. Ahora toca irme a casa y a ver si me pone de titular para el próximo partido”.

"ESSA TEMPORADA ESTÁ SENDO UMA MERDA!" Rapaz, o Richarlison ficou pistola depois da eliminação do Tottenham na Champions. E teve recado pro treinador Antonio Conte também… 👀 Confira! #CasaDaChampions 🎙️: @fredcaldeira pic.twitter.com/IJrDt4ekXY — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 8, 2023

Ya suena un reemplazo para Conte: planean la vuelta de Pochettino

Una vez terminado el partido, Antonio Conte no pudo esconder su decepción, aunque aclaró que no piensa renunciar: “Tengo contrato con el Tottenham, a final de temporada hablaremos con el club. Mi contrato acaba en junio y ya veremos, puede que incluso me despidan antes”.

“¿Quizás las expectativas estaban muy altas y ahora están decepcionados? Como entrenador intentas aumentar el nivel y este año nos está costando mucho”, dijo Conte.

Según Sky Sports, el club de Londres ya comienza a pensar en el regreso de Pochettino, que está sin trabajo desde su paso por PSG.