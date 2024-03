Cuando más mal lo pasaba Francia ante La Roja, los dirigidos de Didier Deschamps apostaron por la presión alta ante la salida de los dirigidos de Gareca.

No obstante, su táctica dio resultado y los europeos sometieron a Chile, a tal punto de que encontraron un espacio para hacer daño e igualar acciones a través de un remate de

Youssouf Fofana a los 18 minutos, que tras un leve rebote en Igor Lichnovsky, igualó cifras en el duelo.

Francia pareció despertar tras la igualdad y rápidamente, tomó las riendas del compromiso y obligó a La Roja a buscar el balón. En este escenario, un preciso centro de Theo Hernández encontró a un Randal Kolo-Muani, quien con un impecable salto, superó a Gabriel Suazo y puso el 2-1 en Marsella a los 25′.

GOAL •• Fofana with the EQUALISER FOR FRACE !!

GAME ON !!

France 1-1 Chile

pic.twitter.com/K3gCd0WV08

— IBT4F (@ibt4f) March 26, 2024