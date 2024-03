Este lunes, el Arsenal le rompió el arco al Sheffield United, que con Ben Brereton desde la banca, cayó por 6-0 en la fecha 27 de la Premier League.

Haciendo honor a su apodo de ‘Gunners’, los de Mikel Arteta respondieron con aires de candidatos a la presión del Liverpool y el Manchester City, que ganaron este fin de semana sus partidos para encumbrarse en la parte alta.

Antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, el Arsenal ya avisaba de sus intenciones, hasta que al fin convirtió. Al quinto minuto de juego, Martinelli combinó con Declan Rice, que se desmarcó hasta la línea de fondo para cruzar la pelota, Kai Havertz la dejó pasar y Martin Odegaard firmó el 0-1.

Ese tanto abrió la cascada, que pronto completó Saka, con un centro que Robinson se marcó en propia puerta, y Martinelli, el mejor de los primeros minutos, con un disparo que tocó en un defensa del Sheffield United y despistó al portero.

Con una recuperación del brasileño y un latigazo cruzado de Havertz llegó el cuarto en apenas 25 minutos y de hecho, pudieron haber sido muchos más tantos en la primera mitad. Los hinchas del Sheffield, que comenzaron a abandonar el estadio, se perdieron el quinto de Declan Rice a los 39′.

Por fortuna para los de Chris Wilder, el Arsenal bajó marchas de cara a la segunda mitad y guardó a sus titulares para aprovechar de rotar con un resultado más que favorable. Ben White, tras un jugadón de Havertz, redondeó el sexto y la paliza ante el equipo de Ben Brereton en Bramall Lane.

Así entonces, el equipo cañonero brindó una histórica actuación para no perder pisada y ubicarse a un punto del City y a dos del Liverpool.

Hitting six on the road 🙌 pic.twitter.com/FCZ5PRj0rC

— Arsenal (@Arsenal) March 4, 2024