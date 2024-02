La relación entre el argentino y campeón del mundo con su selección en Qatar, Exequiel Palacios y su expareja Yesica Frías se rompió completamente, a tal punto de que quien fuera su esposa amenazó al jugador en medio de un tortuoso proceso de divorcio.

Si ayer la empresaria sacó a la luz que mantenía una importante deuda con el jugador del Bayer Leverkusen y lo amenazó con vender su medalla de campeón y su camiseta para subsanar las pérdidas, hoy todo tomó un giro bastante radical.

Según replican diversos medios argentinos como Diario Olé, Yesica Frías ya vendió las reliquias mundialistas del formado en River Plate e incluso, el comprador ya subió fotos de sus adquisiciones en redes sociales.

Respecto a la disputa con Exequiel Palacios, la mujer fue clara y detalló en su momento, la pugna entre ella y el volante por saldar una deuda por un departamento.

“No lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania“, dijo a Telefé.

Ahora y tras deshacerse de los valiosos objetos del argentino campeón del mundo, Frías celebró en sus redes sociales: “El comprador de la primera camiseta, una cuota menos”.