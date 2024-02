Yésica Frías, exesposa del futbolista argentino Exequiel Palacios, le dio un ultimátum al jugador del Bayer Leverkusen en medio de la disputa financiera por su divorcio.

De acuerdo a 442, con el objetivo de saldar la deuda por un departamento en Tigre (Buenos Aires), Frías decidió poner a la venta la medalla de campeón del mundo que logró el mediocampista en Qatar 2022.

“Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él”, aseguró la mujer.

En esa misma línea, la expareja del jugador trasandino añadió: “El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”.

Asimismo, Frías dejó otro contundente comentario respecto a Palacios y su entorno en la Selección Argentina: “A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije”.

Respecto a qué desencadenó en la turbulenta separación entre Palacios y Frías, desde el entorno del jugador del Bayer Leverkusen han asegurado que la pareja del tucumano realizaba gastos exorbitantes de dinero que no cayeron para nada bien.

En cuanto al andar futbolístico del ex River Plate, Exequiel Palacios lleva tres goles y es una de las piezas fundamentales en el Leverkusen dirigido por Xabi Alonso que marcha primero en la Bundesliga.