Todavía no comenzó el año oficialmente para Lionel Messi y ya aparecieron los primeros dardos en su contra. La gira por Asia del Inter Miami no solo dejó resultados desfavorables, sino también, muchísima repercusión ante la ausencia del argentino en uno de los amistosos en Hong Kong.

El hecho de que el campeón del mundo en Qatar 2022 no se dijera presente en dicho partido -pero sí en Japón- generó enojos e incluso, la intervención del gobierno del país asiático con consecuencias para el organizador del encuentro y también para la Selección Argentina, que finalmente no disputará la fecha FIFA en marzo en China.

En ese contexto, el capitán del seleccionado argentino rompió el silencio y explicó lo sucedido en el amistoso en Hong Kong.

“He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después del partido en Hong Kong y por eso preferí hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas“, comenzó diciendo.

“Como todos saben, siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos, escuche que no quería jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado a Japón ni hubiese ido a China como hice en diferentes ocasiones desde que empecé mi carrera”, explicó Lionel.

A su vez, el crack del Inter Miami puntualizó su buena relación con China e insistió nuevamente que no pudo jugar en Hong Kong por problemas físicos.

“Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar, en el primer partido que jugué en Arabia Saudita lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato pero fue peor. Intenté el día anterior al amistoso en Hong Kong entrenar y hacer el esfuerzo por toda la gente que había, pero la verdad que no podía jugar”.

Por último, el mensaje de Messi concluyó con especial dedicatoria al público asiático.

“Les mando un cariño muy grande a toda la gente de China que siempre he tenido un gran afecto y lo sigo teniendo, y espero que nos podamos ver pronto esta vez, un abrazo grande”, cerró.

De vuelta a lo deportivo, el argentino y el club de las ‘Garzas’ tendrán su estreno en la Major League Soccer (MLS) el miércoles 21 de febrero, recibiendo en Miami al Real Salt Lake.