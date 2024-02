Luego de su participación como golero titular de La Roja sub 23 en el Preolímpico de Venezuela, Vicente Reyes conoció una importante noticia que lo hará cambiar de destino, pero no por mucho tiempo.

Resulta que el Norwich City, club donde milita el futbolista chileno junto a su compatriota Marcelino Núñez, anunció que el joven portero será cedido a préstamo al Forest Green Rovers, elenco de la EFL League Two.

Lo curioso es que Vicente Reyes será jugador de los Rovers durante siete días. ¿La razón? El portero titular del actual colista de la cuarta división inglesa, Luke Daniels, se lesionó y ante ello, hicieron uso del reglamento para poder llamar a otro portero a préstamo.

De acuerdo con Sky Sports, los clubes del fútbol inglés tienen la posibilidad de fichar a un portero con un préstamo de emergencia de siete días, siempre y cuando no tengan a otro que haya jugado cinco partidos con el primer equipo en una temporada.

Así entonces, el seleccionado chileno y ex Atlanta United 2 jugará en Forest Green Rovers e incluso, podría debutar como titular en el próximo duelo ante Barrow, a jugarse desde las 17:00 horas de este martes.

Goalkeeper Vicente Reyes has joined FGR on an emergency seven-day loan from @NorwichCityFC.📝

Welcome to the club, Vicente!👊 #WeAreFGR💚

— Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) February 13, 2024