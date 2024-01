Marcelino Núñez se ha consolidado como un buen fichaje para el Norwich City, y aunque ha tenido altibajos con el conjunto ‘Canario’, para nadie es novedad que es uno de los elementos más queridos en el cuadro que milita en la Championship.

Lentamente ha ido recuperando terreno en el plantel que dirige David Wagner, pero durante su estadía en Inglaterra, ha tenido problema con poder adaptarse al idioma local y es por eso que sus compañeros aún no logran poder hablar 100% fluido con él.

De hecho, acaba de grabar un video que fue subido a las redes sociales de Norwich City en donde detalla el origen de su nuevo apodo en el equipo, debido a las complicaciones para poder comunicarse durante los partidos con el exjugador de Católica.

En sus palabras, Marcelino detalló: “Lo que pasa es que había otro compañero que le decían Max (Maximillian Aarons). Y el Marcelino, para no hacerlo muy largo para ellos, les decía que me dijeran ‘Marce"”.

“Ellos no podían pronunciar ‘Marce’, me decían ‘Maxi’ y dentro de la cancha mi traductor o el técnico me decían ‘Maxi, Maxi’ y yo no sabía si le estaban hablando a él o a mí”, sentenció.

Su nuevo apodo

Fue ahí donde les dio otra opción, una que ha sido bien recibida por sus compañeros.

“Como en mi casa mi familia me dice ‘Nacho’ desde chico, les dije que me digan ‘Nacho’, que es más fácil, o chileno”, finalizó.

Ahora, deberá esperar si su nuevo apodo le sirve para ayudar al Norwich City a poder salir de la estancada posición en la que se encuentra, ya que actualmente se ubican en la décima tercera posición con 35 puntos en Championship, muy lejos de Leicester City que tiene 65 unidades.

De hecho, el día de hoy se verán las caras ante el Hull City, buscando aumentar su cantidad de puntos para pelear el ascenso en el fútbol inglés.

🤔 Una de las preguntas qué más han hecho por esta vía, es la razón del apodo de Marcelino Núñez 🇨🇱 en el #NCFC🔰. Se lo preguntamos directamente a él y nos explicó por qué el apodo de "Nacho": pic.twitter.com/x6IfjMDc6v — Norwich City FC en español (@NorwichCityES) January 11, 2024