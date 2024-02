El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, se mostró en contra de las tarjetas azules, con las que se castigará con una expulsión de diez minutos a los jugadores que cometan faltas tácticas o protesten las decisiones del árbitro.

Recordar que el nuevo protocolo restringirá las tarjetas azules a las faltas que corten “ataques prometedores” o a las protestas de los futbolistas, causando que un jugador sea expulsado del partido si recibe dos tarjetas azules, o una azul y una amarilla (y viceversa).

“No me suena como una idea fantástica”, expresó Klopp al respecto en una conferencia de prensa este viernes.

“La verdad es que no recuerdo la última vez que esta gente (la IFAB) tuvo una idea fantástica, si es que alguna vez han tenido alguna“, enfatizó también el estratega.

La opinión del alemán, además, se suma a la de otros entrenadores que mostraron su rechazo este viernes, como es el caso de Mauricio Pochettino, DT del Tottenham que aseguró que causará más debate y complicará a árbitros, jugadores y aficionados.

Mikel Arteta, técnico español del Arsenal, señaló: “No sé si estamos preparados para esto. Ya tenemos muchas cosas a la vez con las decisiones, con la tecnología… Espero que lo prueben mucho antes de introducirlo a este nivel”.

