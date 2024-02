La FIFA salió al paso este jueves de las noticias sobre la llegada de la tarjeta azul al arbitraje en el fútbol, para aclarar que es “incorrecto y prematuro” hablar de su instauración en el fútbol profesional a corto plazo.

“La FIFA desea aclarar que los informes sobre la llamada ‘tarjeta azul’ en los niveles de élite del fútbol son incorrectos y prematuros”, escribió en su cuenta de la red social ‘X’.

Los rumores, en especial desde Inglaterra, apuntaban a la llegada inminente de un nuevo código disciplinario y una nueva herramienta sancionadora para los árbitros. La tarjeta azul sería utilizada por el réferi contra jugadores que protesten en exceso, lo que acarrearía una expulsión de 10 minutos.

El organismo que rige el fútbol mundial confirmó que dicha herramienta está sobre la mesa, pero recordó que “cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debe limitarse a pruebas de manera responsable en niveles inferiores”

La FIFA explicó que la ‘tarjeta azul’ será la propuesta que presentará en la Asamblea General anual de la IFAB el 2 de marzo, la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.

Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…

