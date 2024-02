El Estadio Azteca de la Ciudad de México acogerá el partido inaugural del Mundial de 2026 que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, informó este domingo la FIFA.

Con tres países a cargo por primera vez en la historia de los Mundiales, EE.UU., que repite como organizador tras la edición de 1994, asumirá la mayor parte del torneo y contará con 11 sedes de las 16 en total: Seattle, la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las tres sedes mexicanas. Por Canadá, Vancouver y Toronto serán las ciudades para este Mundial que tomará el relevo de Qatar 2022.

Recalcar que Mundial de 2026 será el primero que se jugará con 48 selecciones en lugar de las habituales 32, lo que dará pie a un récord de 104 partidos en total.

📍 Mexico City

🏟️ Estadio Azteca

🗓️ 11 June 2026

🇲🇽 The #FIFAWorldCup 26 opening match is coming to Mexico!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024