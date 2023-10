La Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAFF) ha enviado a la FIFA una carta de intenciones y una declaración firmada para presentar su candidatura a organizar el Mundial de 2034.

El envío de esta documentación, firmada por Yasser Al Misehal, presidente de la SAFF, es la confirmación oficial del anuncio hecho el pasado miércoles 4 y del compromiso del país de acceder al proceso de candidatura marcado por la FIFA.

Según informa la federación del país asiático, este proyecto “refleja los objetivos de la nación de desbloquear nuevas oportunidades futbolísticas a todos los niveles y su compromiso de apoyar el crecimiento del deporte rey en todos los rincones del planeta”.

“Inspirándose en la transformación social y económica de Arabia Saudí en el marco de la Visión 2030, así como en el antiguo amor del país por el deporte rey, la candidatura de Arabia Saudita 2034 pretende dar la bienvenida al mundo al Reino y promete un acontecimiento emocionante y memorable para los aficionados”, añade.

Al Misehal indica que el Mundial es la invitación del país al mundo para que “sea testigo del desarrollo de Arabia Saudí, experimente su cultura y forme parte de su historia”, y asegura que están “comprometidos a presentar la candidatura más competitiva posible” que además “contribuirá a unir al mundo a través del fútbol”.

Recuerda en su anuncio la SAFF que nada más declarar su intención, más de 70 asociaciones de la FIFA de todo el mundo prometieron públicamente su apoyo, así como que se han disputado en Arabia Saudí numerosos acontecimientos deportivos internacionales tanto en categoría femenina como masculina.

