Tras la debacle deportiva que generó su bullada salida del Flamengo en octubre de 2023, Jorge Sampaoli se encuentra alejado de la luz pública. Sin embargo, su situación no ha sido impedimento para que su nombre no deje de sonar a nivel internacional, especialmente, en Arabia Saudita.

El periodista brasileño Vene Casagrande informó que el otrora DT y campeón de América con La Roja está siendo sondeado por Al Shabab, a tal punto que “ha habido dos reuniones y en los próximos días se decidirá si se acepta o no la invitación”.

Sin embargo, el medio español Relevo aseguró que Jorge Sampaoli rechazó la invitación y de todas formas, agradeció el interés del cuadro árabe, que en sus filas cuenta con jugadores como el ex Atlético de Madrid, Yannick Ferreira-Carrasco.

“El entrenador de Casilda se encuentra en estos momentos en Brasil con su familia, descansando y no piensa en volver a entrenar en un tiempo salvo un gran proyecto, que por el momento no llega”, sostuvo el citado medio.

Jorge Sampaoli, treinador livre no mercado desde a saída do Flamengo, recebeu uma proposta oficial do Al Shabab. Já foram duas reuniões e a definição acontece nos próximos dias se aceitará ou não o convite. Nome do técnico português José Mourinho também é especulado pelo clube da…

— Venê Casagrande (@venecasagrande) January 21, 2024