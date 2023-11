Nicolás Córdova se hizo recientemente cargo de manera interina del banco de La Roja, luego de la salida el 16 de noviembre de Eduardo Berizzo ante el opaco arranque del seleccionado en las Clasificatorias al Mundial 2026.

El otrora mediocampista, ex DT de Palestino y Santiago Wanderers, se estrenó en la banca del ‘Equipo de Todos’ hace unos días en Quito con una derrota 0-1 ante Ecuador.

Ahora, el técnico de 44 años con pasos por Perú y Qatar está enfocado en preparar al combinado Sub 23 para el preolímpico de Venezuela, a jugarse entre enero y febrero de 2024.

Córdova contará para el evento clasificatorio a París 2024 con el grueso del plantel que se colgó, bajo el mando de Berizzo, la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Una plantilla que ya está siendo considerada en La Roja adulta.

Y en diálogo con el programa F90 de ESPN, el ‘Nico’ destacó el buen trato que tuvo con el ‘Toto’. “Había una relación excelente. Hablábamos de jugadores y siempre me dio espacio para entrenar en Juan Pinto Durán”, contó.

Tras ello, el actual estratega del combinado nacional lanzó una particular revelación. “Ahora tratamos de hacer el trabajo lo más abierto y que tengan conocimiento todos los clubes (…), no como antes donde había un entrenador que no me dejaba ni entrar a Juan Pinto Durán. Ustedes lo conocen”, dijo.

Ante esto, el panel saltó de inmediato y el periodista Sebastián Esnaola dijo “ese fue Jorge Sampaoli”, a lo que el DT evitó responder y menos profundizar.

Cuando el casildense era el entrenador de La Roja adulta, Córdova las oficiaba de ayudante técnico de Hugo Tocalli en la selección Sub 20. En el año 2016, el ‘Nico’ confesó: “Nunca tuve relación con Sampaoli”.

“En el año y medio que estuve en la Selección nunca hablé con él. Si lo hice con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez”, agregó.