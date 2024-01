La elección de Lionel Messi como el mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best sigue sacando chispas en Europa y en tal contexto, las críticas al galardón entregado por la FIFA al trasandino no paran de llegar.

Una de las más ácidas, puntualmente, fue la del periodista José Carlos Carabias, quien en su artículo publicado en Diario ABC de España tildó de “ridículo de la FIFA” la elección del trasandino como ganador del galardón.

“Es la sorpresa de la noche, la elección al mejor jugador que se espera recaiga en Haaland o en su padre. Pero de nada sirve que el noruego haya ganado la Champions, la Premier y la Copa inglesa, que haya sido el máximo goleador de la Copa de Europa y que, con 28 goles, esta vez sí nadie le discuta, ni Mbappé”, apuntó el comunicador.

“El elegido es Messi, que está de retiro en Miami, que no hizo gran cosa en el PSG y, aunque sea único, no parece el mejor de este año”, criticó, sin filtros, el comunicador.

Puntualizando que el argentino y el noruego igualaron en puntaje, pero que Lionel fue el ganador por mayoría de votos en los capitanes, Carabias destrozó al premio The Best como un “ridículo histórico de la FIFA y de Messi, porque la foto de la noche es Thierry Henry con el trofeo sin saber qué hacer con él ni a quien entregarlo”.

En esa línea, el profesional de las comunicaciones también se refirió en duros términos a la ausencia de los tres nominados al The Best masculino, Messi, Haaland y Mbappé, en la ceremonia desarrollada este lunes en Londres.

Dicho episodio es para el mencionado autor “una demostración más de que los futbolistas son seres intocables y supranacionales“.

“Tampoco aparece Messi, que se entrena en Miami, y que desprecia el premio porque se entiende que esta vez no le toca”, aseveró. Sin embargo, no todo es malo para el periodista, dado que tuvo palabras para halagar a Aitana Bonmatí, indiscutible ganadora del The Best a mejor jugadora del 2023.

“Honor y gloria para Aitana Bonmatí, la española que lo consigue todo en un pletórico 2023. Lo gana todo, Liga, Champions, Mundial, Balón de Oro y anoche, el premio The Best con el que la FIFA condecora a los mejores del año. Ella es la número uno, sin duda“, sentenció.