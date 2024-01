El experimentado defensor Sergio Ramos, se volvió viral luego de haberse encarado este jueves con un hincha, justo al término del compromiso del Sevilla, su equipo, contra el Athletic de Bilbao.

El conjunto andaluz cayó por 2-0 y el fanático no soportó otra derrota, a tal punto de acusar al jugador de estarse “cargando al Sevilla” tras proferir un grave insulto. Mientras atendía al medio de comunicación DAZN, el exfutbolista del Real Madrid no dudó en plantar cara y responder.

“Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Un poco de respeto a la gente que está escuchando y al escudo. ¡Cállate ya, anda!”, gritó Sergio Ramos, que acto lamentó “lo que hay que aguantar, encima” ante el periodista que lo entrevistaba.

En su análisis de la derrota sevillista, Ramos dijo que “cuando no se gana, no se consigue el objetivo”.

“Después de la victoria en Granada queríamos dar un paso adelante, pero no ha sido así. Era el primer partido en casa, era una oportunidad muy buena para dejarlo todo atrás. No ha sido así. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, tiene muy definido su juego. La situación acaba siendo desesperante, pero no queda otra que dar la cara. Es un poco repetitivo el discurso, pero no hay otra”, puntualizó.

Eliminado increíblemente de la Champions League y a un punto de caer a la zona de descenso a la Segunda División de España, el Sevilla vive sus días más difíciles junto al defensor, que volvió en la pasada temporada al equipo que lo vio nacer luego de un fugaz paso por el Paris Saint-Germain y un histórico ciclo con el Real Madrid, donde es ídolo y obtuvo 22 títulos (entre ellos cinco Champions) en un periplo de quince años.