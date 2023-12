Sergio Rico detuvo a todo el mundo del fútbol, luego de que a finales de mayo del presente año el golero cayera de un caballo el cual le propinó patadas en su cabeza que le ocasionaron un traumatismo craneoencefálico.

Muchos días pasaron e incluso, el arquero del PSG pasó 26 días en coma en donde tuvo en vilo a gran parte de los fanáticos del fútbol.

Afortunadamente su evolución fue favorable y tras pasar 83 días hospitalizado en Virgen del Rocío de Sevilla, finalmente pudo salir caminando de la mano de su esposa tras largos meses de incertidumbre.

Ahora, con calma y poco a poco recuperando su nivel físico para volver al fútbol, Sergio Rico brindó una entrevista para DAZN, en donde reveló detalles de lo que vivió estando en coma.

En sus palabras, el portero español reveló que “solo recuerdo un sueño en el que veía dos calles, yo iba en una dirección y veía en la otra calle a mi padre fallecido, que iba en dirección contraria”.

Posteriormente, indicó que habló con gente cercana y médicos acerca de su sueño y le comentaron que “no era mi momento”.

Por último, volvió a sentenciar que “es lo único que yo recuerdo haber soñado y nada más hasta que desperté en el hospital”.

“Incluso del proceso en el que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada. Alba, mi mujer, me cuenta muchas anécdotas que pasamos con las enfermeras y familiares que no recuerdo”, finalizó.

Revisa las declaraciones de Sergio Rico