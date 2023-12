Época de apertura en el mercado de fichajes de Europa y con ello, planificaciones a seguir en España para el Real Betis de Claudio Bravo.

El conjunto de Manuel Pellegrini busca renovación en su plantel y bien sabe que su portería es un foco de preocupación importante. Por lo mismo, desde Estadio Deportivo de Sevilla adelantaron los pasos a seguir en el equipo del ‘Ingeniero’, cuyo futuro comienza a hacerse notar sin el experimentado guardameta chileno.

En esa línea, el citado medio sostiene que el conjunto verdiblanco mira hacia el extranjero para fortalecer sus tres palos y ahí, aparecen el nombre de Lorenzo Montipò (Italia).

El actual jugador del Hellas Verona, de 27 años, finaliza contrato con la institución y su condición de fichaje sin costo llama la atención en las huestes béticas y también, en las del Rayo Vallecano.

Mientras parece que ambos clubes se ‘disputarán’ al futbolista, Estadio Deportivo adelanta que el Betis tomará la decisión ante “la más que posible retirada de Claudio Bravo y y las ofertas que manejan por Rui Silva”.

🗣🎄😊

Here's to a Merry and Green and White Christmas! pic.twitter.com/rAJCTKzZa8

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) December 24, 2023