Hará historia en la Premier League. El próximo 23 de diciembre, Rebecca Welch se convertirá en la primera mujer en arbitrar un partido de la máxima categoría del fútbol inglés masculino, concretamente, en el duelo entre el Fulham y el Burnley.

Welch, de 40 años, arbitra desde el 2010, a la vez que trabaja para el National Health Service (servicio británico de salud pública). En 2021 también fue la primera mujer en arbitrar un partido en la cuarta división, antes de pasar a dirigir encuentros en la EFL Championship (segunda división), Copa de Inglaterra y el Mundial de Fútbol Femenino.

A su vez, la jueza ha dirigido partidos importantes en la Superliga femenina, así como las finales de la Copa FA femenina en 2017 y 2020, en el estadio de Wembley.

El nombramiento de Welch como primera mujer árbitro en dirigir un partido de la Premier League representa un hito para el fútbol, declaró este jueves Vincent Kompany, entrenador del Burnley, en declaraciones recogidas por agencia Reuters.

“Creo que se sentirá muy orgullosa de haberlo conseguido. Muchas mujeres, en general, y dentro del fútbol también, en concreto, verán en esto una forma de alcanzar el más alto nivel”, añadió Kompany.

“Ha trabajado mucho física y técnicamente, y se merece esta oportunidad. Yo mismo fui a verla hace poco en un partido de la Championship y me impresionó mucho su dominio del juego, lectura del juego y gestión sutil de las jugadoras. No tengo ninguna duda de que mostrará todas esas cualidades“, declaró el jefe de árbitros Howard Webb a ESPN.

No obstante, la Premier League llega bastante tarde. Otras ligas, como en Alemania o Francia, ya incluyen a mujeres para dirigir sus encuentros de primera divisón. Bibiana Steinhaus debutó en la Bundesliga en 2017 y Stéphanie Frappart lleva arbitrando en la Ligue 1 francesa desde 2019.

En España, en 2021 por primera vez dos mujeres foraron parte del equipo arbitral de un mismo partido de Primera División, con Marta Huerta de Aza y Guadalupe Porras.

Eso sí, en Inglaterra prometen que habrá cambios permanentes. Según la agencia AFP, el pasado mes de julio, la federación de fútbol (Football Association) inglesa se comprometió a contratar a un 50 % más de árbitros procedentes de entornos “históricamente infrarrepresentados” para el año 2026.

