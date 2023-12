Difícil momento. Ausente desde por una lesión que sufrió en octubre, ahora Neymar sufre por otro balde de agua fría en su carrera: su confirmado adiós a la Copa América 2024.

Rodrigo Lasmar, médico de la Selección de Brasil y responsable de la operación de la rodilla del crack, fue quien confirmó la información a los micrófonos de la Radio 98 FM.

“Necesitamos ser pacientes. Hablar de regreso antes de los nueve meses es prematuro. Este es un concepto global en la recuperación de una lesión de ligamentos“, apuntó.

El profesional de la salud, en esa línea, también explicó que no se deben saltar pasos en la recuperación del exjugador de Barcelona y PSG, por lo que su presencia en la cita continental está descartada.

“Es muy importante tener el tiempo biológico; es decir, el tiempo que tarda el cuerpo en incorporar el ligamento. La expectativa es que después de este tiempo (nueve meses) se haya recuperado a un alto nivel“, complementó Lasmar.

Recordar que la lesión de Neymar se produjo durante el partido entre Uruguay y Brasil, disputado el pasado 17 de octubre por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En aquel entonces, el parte médico entregado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) detalló que el crack de 31 años sufrió la rotura del ligamento cruzado y el menisco de su rodilla izquierda.

