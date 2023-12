El entrenador argentino Marcelo Bielsa sigue dejando su huella en Uruguay y, cada vez, se gana aún más de los hinchas de la ‘Celeste’. Esta vez, luego de protagonizar un cómico viral con el humorista charrúa Julio Shulay Cabrera.

Y es que en medio de un partido del fútbol uruguayo, donde el ‘Loco’ se encontraba como espectador en las tribunas en su faceta como seleccionador nacional, el comediante se dio cuenta que el DT era la única persona en las gradas sin un paraguas para protegerse de la lluvia.

Tal como lo relata en el video que publicó en sus redes sociales, con miedo a ser insultado por el extécnico de la Selección Chilena, Cabrera le tendió una mano y se sentó junto a él para evitar que se siguiera mojando.

“Se está mojando el hombre. Para mí, tengo que ir a llevarle el paraguas… No me animo mucho tampoco, pero se está mojando y es nuestro entrenador”, relató el humorista antes de interrumpir la soledad de Bielsa.

Pese a estar concentrado viendo el partido, el ‘Loco’ se tomó su tiempo para agradecer el gesto del influencer, dejando una hilarante interacción que se ha vuelto viral.

“Marcelo, me parece de orden venir y ponerle el paraguas. No puedo verlo así. Usted se ríe, pero es verdad. Lo estaba mirando y digo: ‘¿Cómo el técnico de nuestra selección va a estar sin paraguas?’. Ya está, yo dije: ‘O me putea o se ríe"”, le manifestó el comediante.

Con un muy buen sentido del humor, Bielsa le respondió entre risas: “Lo que voy a decirle es qué buena compañía. Quédese, pero en realidad, ¡que se quede el paraguas!”.