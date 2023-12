El futbolista Junior Firpo vive la etapa del Leeds United en la EFL Championship, luego de que el conjunto descendiera desde la Premier League, máxima categoría del fútbol inglés a la que retornó de la mano de Marcelo Bielsa.

Estando bajo la tutela del ‘Loco, el futbolista dominicano-español recordó todas las vivencias que pudo compartir con el DT e incluso, contó detalles del emotivo adiós del actual estratega de Uruguay al cuadro del norte de Inglaterra.

“Todos los jugadores que llevaban varios años con él lloraban en el vestuario. Fue como cuando sabes que algo se va a hundir, pero prefieres que se hunda con él que salvarlo con alguien más, era ese sentimiento”, confesó el jugador formado en el FC Barcelona al medio español Relevo.

“Nos salvamos milagrosamente en el último partido y mantuvimos la categoría, la afición cantaba su nombre. Fue una decisión muy difícil para el club”, complementó.

Por último, consultado por el hermetismo y el arduo trabajo de Marcelo Bielsa en los entrenamientos, el futbolista confesó que “estaba un poco loco, como dice su apodo, pero para mejor“.

“Era muy obsesivo con los detalles. Hasta que no diste un buen pase, no valió la pena. Y podrías repetirlo 50 veces”, sentenció.

Junior Firpo on Bielsa at Leeds

🗣️“He was a little crazy, as his nickname says, but for the better. He was very obsessive with detail. Until you gave a good pass it wasn’t worth it. And you could repeat it 50 times." pic.twitter.com/MxPMGU6qTq

— Julius Riemann (@julius_riemann) December 7, 2023