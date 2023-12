La carrera de Mauricio Isla dio un giro radical desde su llegada a Argentina. Marchándose de Universidad Católica tras altibajos y hechos extrafutbolísticos, el chileno encontró su mejor nivel al fichar por Independiente de Avellaneda en la temporada 2023.

Con el fin de la temporada en el balompié trasandino, el lateral se dio el tiempo para conversar con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y ahí, habló de todo.

Respecto a su salida del conjunto de San Carlos de Apoquindo, Mauricio Isla señaló: “A veces las cosas no resultan como uno quiere, pero siempre está el respeto y el cariño. Hice lindas amistades ahí y disfruté muchos partidos jugando”.

Consciente de su renacer en el ‘Rojo’, el exjugador de Udinese y Juventus expresó su felicidad al vivir un dulce presente al otro lado de la cordillera.

“Estoy muy feliz, me han tratado súper bien. Me llevo bien con todos y me recibieron de maravilla cuando llegué, eso lo agradezco mucho. Me encantó la hinchada y el estadio es top”, confesó.

Por último, refiriéndose a un posible regreso a la Selección Chilena, el ‘Huaso’ no escondió nada y se mostró bastante autocrítico.

“Siempre tienen que estar los mejores y en este momento estamos en una etapa de apoyar a los más jóvenes. Además, yo no estoy en rendimiento top para jugar por mi selección y joven tampoco”, aseveró, aunque admitió extrañar el hecho de defender a La Roja.