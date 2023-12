El futbolista uruguayo Luis Suárez sorpendió a todos al revelar el tremendo drama que sufre a sus 36 años, todo esto, tras su emotiva despedida del Gremio de Brasil.

‘Lucho’ fue el héroe del conjunto de Porto Alegre luego de anotar el tanto de la victoria ante el Vasco da Gama de Gary Medel y se fue por la puerta grande, no sin antes contar detalles de un complejo problema que sufre en su rodilla.

“Lo que siento es un pinchazo constante. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. Si me generara liquido no podría ni moverla. A veces se me traba, llega un limite que no la puedo doblar. Después de los partidos es impresionante”, comentó.

A su vez, el otrora crack del Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid detalló que “el día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho“.

“La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”, contó.

Finalmente, Luis Suárez habló sobre la selección uruguaya, resaltando que se fue “muy dolido” del Mundial de Qatar 2022 y que “esa espina” lo hizo querer volver a defender a su país.

“El sabe que soy un jugador que no voy a tener la intensidad que tienen todos los jóvenes de hoy en día, pero también sabe que puedo aportar otras cosas en la parte del grupo”, concluyó el goleador sobre las sensaciones de Marcelo Bielsa tras su regreso a la Celeste.