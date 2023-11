Mientras que Chile saltará a la cancha en Quito sin Vidal, Aránguiz ni Medel, el 'Tri' tampoco podrá contar con pilares de su once tiutlar.

Este martes, la Selección Chilena tendrá un desafío mayor al buscar sumar puntos en su visita ante Ecuador, en un encuentro válido por la sexta fecha de las Clasificatorias de la Conmebol y que cuenta con importantes bajas en ambos combinados.

Y es que, tras la renuncia del argentino Eduardo Berizzo, La Roja no sólo deberá afrontar este partido con el entrenador interino Nicolás Córdova, sino que también sin Arturo Vidal (lesión), Gary Medel (suspensión), Charles Aránguiz y Claudio Bravo (no convocados).

Sin embargo, el ‘Equipo de Todos’ no será el único equipo que no podrá contar con pilares del once titular. Los dirigidos por el español Félix Sánchez también sufren por culpa de problemas físicos y acumulación de tarjetas.

En la previa de la doble fecha de Eliminatorias ya se tenía conocimiento de las bajas de dos grandes figuras de Ecuador por lesión; el delantero Enner Valencia y el lateral Pervis Estupiñán. No obstante, tras el empate ante Venezuela, se sumaron dos titulares más por suspensión; el defensor Piero Hincapié y el mediocampista José Cifuentes.

Aunque no serán los únicos jugadores que no dirán presente en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ya que el guardameta Moisés Ramírez, el defensor Jhoanner Chávez y el delantero John Yeboah también se bajaron de la convocatoria por molestias físicas.